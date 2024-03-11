Общество

Подготовку медицинских кадров для Псковской области обсудил губернатор в ходе рабочей встречи

Рабочую встречу с председателем регионального Комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко для обсуждения разных направлений подготовки медицинских кадров провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Марина Гаращенко доложила, что в этом году обучение в медколледжах региона по направлению «Лечебное дело» завершат около 60 человек, «Сестринское дело» - около 140 человек. В учреждениях активно проводятся встречи с работодателями из медицинских организаций Псковской области. Они рассказывают о региональных мерах поддержки и программе «Земский фельдшер».

«Делаем все, чтобы сохранить ребят в региональной системе здравоохранения», - отметила Марина Гаращенко.

С прошлого года увеличен набор в Псковский и Великолукский медицинские колледжи - открылись две дополнительные группы по 25 человек по специальности «Лечебное дело». В новом учебном году по всем направлениям планируется набор 275 человек на бюджетное обучение медколледжей региона.

Вместе с тем с 1 апреля стартует прием заявлений от будущих выпускников школ на целевое обучение. В марте в медицинских организациях пройдут Дни открытых дверей, где будущим абитуриентам расскажут о работе в медицинских организациях Псковской области.

Дополнительно Марина Гаращенко доложила губернатору о реализации в Псковской области мер поддержки медицинских кадров. Так, в 2023 году 98 ординаторов, обучающихся на целевой основе, получали региональную стипендию в размере до 10 тыс рублей. Выплату ежемесячного материального обеспечения в 3 тыс рублей в прошлом году получили 354 студента медвузов, а дополнительное ежемесячное материальное обеспечение - 200 будущих специалистов. Новую меру поддержки - ежемесячную стипендию в размере 3 тыс рублей - в прошлом году получили 153 целевика медицинских колледжей Псковской области.

«Меры поддержки носят беззаявительный характер», - подчеркнула председатель регионального Комитета.

В 2024 году планируется увеличение выплат областной стипендии гражданам, проходящим целевое обучение от Псковской области. Речь идет о студентах и ординаторах медицинских вузов, так и об учащихся медицинских колледжей.

Губернатор положительно оценил работу в части преодоления кадрового дефицита в медучреждениях и подчеркнул, что особое внимание нужно уделить муниципалитетам, а также детскому направлению здравоохранения.

«Сохранение здоровья граждан всех возрастов - наш основной приоритет. Это в своем послании Федеральному Собранию особо подчеркнул президент России Владимир Путин. Глава государства оказывает нам беспрецедентную помощь в части развития системы здравоохранения - это и 1 млрд рублей на обновление медоборудования, и новые корпуса инфекционной больницы, и поддержка в развитии инфраструктуры приграничных районов, где сейчас возводятся новые медучреждения. По президентскому нацпроекту "Здравоохранение" возводятся фельдшерско-акушерские пункты, приводятся к новым стандартам поликлиники и больницы. Важно, чтобы новые объекты были укомплектованы медицинским персоналом, чтобы люди могли получить квалифицированную медпомощь на всех уровнях - от ФАПов до региональных медцентров», - заключил Михаил Ведерников.