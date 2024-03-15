Общество

Сборная экскурсия по Мирожскому монастырю состоится в Пскове

Сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря состоится в 15:00 17 марта в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе экскурсии можно познакомиться с выдающимся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором сохранились уникальные росписи второй четверти XII века, выполненные византийскими мастерами.

Экскурсовод расскажет об архитектурных особенностях древнего храма, который стоял у истоков формирования псковской школы зодчества, а также поведает об основных сюжетах программы стенной росписи и раскроет приемы средневековой техники фресковой живописи.

«Экскурсия проводится строго по записи! Количество мест ограничено! В случае осадков экскурсия не состоится!» - отметили в пресс-службе музея заповедника.

Место встречи: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (город Псков, Мирожская набережная, 2).