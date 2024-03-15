Общество

Чем опасны для детей VR-очки, рассказал врач

Очки виртуальной реальности (VR-очки) позволяют погружаться в трехмерный игровой мир, в них можно смотреть фильмы и фотографии. Но чрезмерное увлечение VR-очками может нанести вред здоровью глаз, особенно детских, отметил доктор медицинских наук, хирург-офтальмолог Игорь Азнаурян.

«Все хорошо в меру: если тридцать минут ребенок поиграет, ничего плохого с его глазами не случится. Проблема состоит в том, что детишки слишком активно используют и гаджеты, и виртуальные очки. Зрительная система человека формируется до 4–5 лет, до 7 лет она наводится и на этом формирование заканчивается. Когда ребенок идет в школу, нагрузки увеличиваются. Начинает возникать самая главная патология – близорукость. Злоупотребление всевозможными гаджетами, VR-очками при наличии определенной предрасположенности обязательно вызовет проявление заболевания. В крупных городах половина детей в возрасте от 14 до 16 лет страдают близорукостью», – сказал Игорь Азнаурян в интервью радио Sputnik.

Если у ребенка изначально присутствует та или иная глазная патология, увлечение VR-очками способно ее усугубить, продолжил врач.

«Например, склонность к близорукости, если снижено зрение, если есть какие-то сложности с глазодвигательным аппаратом, глаза неустойчиво наводятся на объект фиксации, что-то типа косоглазия. Увлечение VR-очками может сильно усугубить эти состояния и тогда уже потребуется хирургическое вмешательство», – подчеркнул Игорь Азнаурян.

Патологии могут быть и скрытыми, поэтому прежде чем покупать ребенку очки виртуальной реальности, следует проконсультироваться с врачом, рекомендует офтальмолог.

Кроме того, частое использование ребенком очков виртуальной реальности может привести к когнитивным нарушениям, добавил врач.

«Детская психика в основном развивается под воздействием информации, которая приходит с глаз. Безусловно, это (использование VR-очков, – ред.) будет влиять на то, каким образом ребенок воспринимает или учится воспринимать реальность. Многое еще зависит от возраста. Если ребенок уже в 4–5 лет начинает активно увлекаться очками виртуальной реальности, то это может привести к тем или иным когнитивным нарушениям», – предупредил Игорь Азнаурян.