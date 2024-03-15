Общество

Рецептом любимых пушкинских блинов поделились музейщики «Михайловского»

В предпоследний день масленичной недели, в так называемые «Золовкины посиделки», перед проводами Масленицы, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает всем, чтящим традиции, испечь свекольные блины, какие очень любил Пушкин.

Игорь Шаймарданов. «Масленица» (2016) из собрания музея-заповедника «Михайловское»

О том, как их приготовить, в ролике, размещённом сегодня в официальном сообществе музея в социальной сети «ВКонтакте», пошагово показывает и рассказывает сотрудник Пушкинского заповедника, экскурсовод Елена Вечеркова. Для работы помимо свёклы, которую нужно предварительно хорошо отварить и протереть через сито или пробить блендером до состояния кашицы, понадобятся мука (гречневая или смешанная с пшеничной в равных пропорциях), молоко, дрожжи, сахар и соль, сливочное масло. Сама Елена Вечеркова в кадре берёт продукты, как и всякая опытная хозяйка, «на глазок», но активные посетители сообщества в комментариях под постом уже опубликовали и примерную разграммовку — в помощь начинающим кулинарам.

Приводятся в записи, равно и в текстовом сопровождении к публикации «ВКонтакте», цитаты из «Автобиографических записок» приятельницы Пушкина, фрейлины русского императорского двора Александры Смирновой-Россет, которая, вспоминая придворные обеды, отмечает «…но я любила обедать у Пушкина». Перечисляя, какие бывают блины: «гречневые, потом с начинкой из рубленых яиц, потом крупичатые блины со снетками, потом крупичатые розовые… со свеклой…», Россет говорит именно о свекольных: «Пушкин съедал их тридцать штук, после каждого блина выпивал глоток воды и не испытывал ни малейшей тяжести в желудке».

«Попробуйте и вы в эти масленичные дни испечь и оценить на вкус любимые пушкинские красные блины. И за чашкой душистого чая с блинами читать и вспоминать Александра Сергеевича. Ведь блин — это еще и поминальная еда», — особо подчёркивают в музее.

Напомним, что в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» традиционно празднуют масленицу в рамках большого проекта «Праздники народного календаря». Программу нынешнего года назвали «А в нас масляница-гуляница» — по первой строке из песни знаменитой псковской, точнее — усвятской исполнительницы Ольги Федосеевны Сергеевой, чей голос стал музыкальным символом родины, «знаком русского» для режиссёра Андрея Тарковского».