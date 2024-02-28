Культура

Три чучела Масленицы сожгли в первый день праздничных гуляний в Пушкинском заповеднике

В первый день масленичных гуляний в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сожгли одно за другим три чучела Масленицы. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, одну из наиболее популярных у жителей и гостей региона программ из цикла «Праздники народного календаря», в музее-мельнице в деревне Бугрово только вчера, 9 марта, пришлось «играть» три раза кряду, приняв без малого семьдесят человек.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В музее напомнили, что масленичная программа-2024 значительно обновлена и даже поменяла своё традиционное название, получив новое «имя» по зачину из песни знаменитой усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой: «А в нас масляница-гуляница». При этом сценарий интерактива по-прежнему написан по традиции — с опорой на произведения Пушкина и активным использованием местного музыкального, литературного и игрового этнографического материала.

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Именно поэтому, подчеркнули в «Михайловское», на праздник с особым настроением ждут школьников и студентов: всё, что молодые люди здесь услышат и увидят, позволит качественно расширить понимание многих разделов школьной и даже вузовской программы — в первую очередь, уроков и лекций по русской литературе, истории, мировой художественной культуре. В учреждении особо отметили, что в нынешнем году впервые билеты на масленичную программу в пушкинское Бугрово можно купить, воспользовавшись «Пушкинской картой».

На «Масленицу-гуляницу», напомнили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», можно прийти и приехать вплоть до 17 марта. При этом гостям рекомендуют поспешить с заявками. Как рассказала руководитель службы музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника Елена Зиновьева, по состоянию на полдень 9 марта практически на каждый из дней масленичных дней уже забронировано как минимум по два сеанса. Полное расписание «бугровских игрищ» наряду с другими важными для посетителей мельничного подворья подробностями можно найти на официальном сайте музея. Однако о том, есть ли ещё запись на тот или иной сеанс, лучше уточнить по телефонам: 8(81146) 2-23-21, 2-18-15 в дни и часы работы заповедника, то есть со среды по воскресенье включительно.