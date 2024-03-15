Супруги из Пустошки отметили золотую свадьбу

Супруги Скарины из Пустошки отметили золотую свадьбу в марте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете юстиции по Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет юстиции по Псковской области
Анатолий Скарин был директором Пустошкинских теплосетей, а также занимал должность главы города Пустошка. Людмила Скарина всю жизнь посвятила медицине: работала медсестрой в Пустошкинской больнице, а также была представителем международной организации «Красный Крест» в Пустошкинском районе.
Поздравить юбиляров прибыла делегация в составе начальника отдела ЗАГС Пустошкинского района, заместителя главы Пустошкинского района. Юбиляры услышали много добрых слов и поздравлений в свой адрес.