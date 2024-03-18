Антинаркотическая акция стартовала в Псковской области

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» проводится на территории Псковской области с 18 по 29 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Сегодня стартовал ее первый этап. Традиционно организатором мероприятия выступает управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Акция проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.
Полиция призывает граждан проявить бдительность и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 66-16-49.
«Если вам необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации - обращайтесь по круглосуточному телефону 56-60-16 в филиал Псковской областной клинический центр психиатрии и наркологи», - добавили в пресс-службе.