Общество

Антинаркотическая акция стартовала в Псковской области

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» проводится на территории Псковской области с 18 по 29 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Сегодня стартовал ее первый этап. Традиционно организатором мероприятия выступает управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Акция проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Полиция призывает граждан проявить бдительность и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 66-16-49.

«Если вам необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации - обращайтесь по круглосуточному телефону 56-60-16 в филиал Псковской областной клинический центр психиатрии и наркологи», - добавили в пресс-службе.