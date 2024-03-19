Общество

Всероссийская ведомственная акция «Дни Росгвардии» проходит в Псковской области

Мероприятия всероссийского проекта «Дни Росгвардии» проходят в Псковской области в преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, который ежегодно отмечается 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В рамках патриотической акции военнослужащие и сотрудники регионального управления проводят тематические встречи со школьниками. Так, в Пскове сотрудники ОМОН «Кром» Росгвардии провели урок мужества в Погранично-таможенно-правовом лицее. Сотрудники спецподразделения познакомили школьников с историей, задачами, структурой Росгвардии. В учебном классе росгвардейцы развернули выставку элементов экипировки спецназовцев.

В завершение встречи учащимся рассказали о порядке поступления в высшие учебные заведения, которые готовят кадры для службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.