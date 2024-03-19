Общество

Роспотребнадзор рекомендует употреблять достаточное количество белковой пищи во время поста

Роспотребнадзор рекомендует употреблять достаточное количество белковой пищи во время поста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

Великий пост в 2024 году длится с 18 марта по 4 мая. Главное правило – из рациона исключаются все «скоромные» продукты, то есть продукты животного происхождения (мясо, рыба, молоко и молочные продукты.

«К посту, как и к любой деятельности, направленной на самосовершенствование, следует подходить разумно и поэтапно», - отметили в Роспотребнадзоре и привели несколько советов, которые помогут соблюдать пост без вреда для здоровья.

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Советы постящимся:

Употребляйте достаточное количество белковой пищи. Ежедневно ешьте продукты с высоким содержанием растительного белка (гречневая крупа, бобовые, киноа, тофу).

Употребляйте достаточное количество растительного жира, источником которого могут служить растительные масла: подсолнечное, оливковое, миндальное, тыквенное (4 чайные ложки в день) и/ или орехи (грецкие, миндальные, фундук), 20–25 орехов в день.

Употребляйте рыбу в те дни, когда это разрешено. Важно соблюдать умеренность, не более 300–350 г за день.

Употребляйте достаточное количество растительной клетчатки. Отдавайте предпочтение не обдирным крупам, добавляйте отруби в супы, каши. Обязательно ежедневно должны присутствовать овощи и фрукты.

Ограничивайте употребление рафинированных, «быстрых» углеводов (сахар, сладости, сухофрукты, макаронные изделия, картофель). Из сладостей отдавайте предпочтение сухофруктам, меду. Компенсируйте потребность в углеводах за счет употребления продуктов, содержащих нерафинированные, «медленные» углеводы (крупы, овощи).

«Помните о необходимости регулярно пить чистую воду. Найдите свой собственный баланс. Одни плохо себя чувствуют без литра воды в день, а другие с трудом выпивают несколько стаканов. Заставлять и принуждать себя нельзя, но и доводить до появления чувства жажды тоже не стоит. В воду хорошо добавить лимон, дольки фруктов или любимые травы», - заключили в управлении.