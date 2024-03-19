Общество

Родители псковских школьников смогут сдать ЕГЭ 27 марта

Мероприятие Всероссийской акции «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в Псковской области 27 марта. Регион в восьмой раз присоединится к этому масштабному проекту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пройти всю процедуру Единого государственного экзамена родители школьников смогут на площадке средней общеобразовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова (Псков, улица Печорская, дом 3).

Акция направлена на информирование родителей, разбор всех правил сдачи экзамена с акцентом на важность их соблюдения — будут разобраны все нюансы от организации прохода и рассадки, обеспечения безопасности и контроля до оформления и сдачи бланков. Все это должно способствовать снижению психологической напряженности при подготовке к ЕГЭ школьников и их родителей.

Планируется, что участники акции выполнят экзаменационные задания ЕГЭ по истории. На это будет отведено полтора часа. После экзамена состоится пресс-конференция.

Инициатором акции является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.