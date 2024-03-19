Общество

Сотрудники Псковской таможни передали несколько партий товаров на нужды СВО с начала 2024 года

С начала года сотрудники Псковской таможни передали на нужды специальной военной операции конфискованные легковой автомобиль, 16 квадрокоптеров, товарные партии беспроводных наушников, аккумуляторов для устройств с высоким энергопотреблением, зарядных устройств, USB-кабелей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

Таможенники изъяли эти товары при выявлении нарушений таможенных правил на российско-эстонской и российско-латвийской границе. На квадрокоптеры декларант не представил документы. Автомобиль, рыночная стоимость которого превышает 600 тысяч рублей, гражданин перемещал через границу с измененным идентификационным номером кузова. Иностранка не задекларировала более 60 аксессуаров к смартфонам.

По фактам незаконного перемещения товаров Псковская таможня провела проверочные мероприятия.

По собранной и представленной таможенниками документации суд конфисковал и признал собственностью государства легковой автомобиль, квадрокоптеры, аксессуары к мобильным телефонам и автомобильное масло. Эти товары переданы Министерству обороны.

Также Псковской таможней безвозмездно переданы более 2400 флаконов геля для душа и шампуня Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию». Компания-импортер указала недостоверные сведения о весе товара. По решению суда партия гигиенических средств конфискована и обращена в федеральную собственность.