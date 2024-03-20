Общество

Более 50 граффити с незаконной рекламой наркотиков закрасили в Пскове

Профилактическое мероприятие по ликвидации незаконной рекламы наркотиков в городе Пскове провели сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области совместно с волонтерами антинаркотического движения Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

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«В управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и другие подразделения полиции поступают сообщения от неравнодушных граждан, которые сообщают о том, что на стенах домов, заборах и других сооружениях периодически появляются надписи с рекламой наркотических средств и контактами их продавцов. И эта информация не остается без внимания органов внутренних дел», - поделились в пресс-службе.

Вооружившись кистями и красками, сотрудники УКОН и волонтеры в центре города Пскова закрасили более 50 граффити с незаконной рекламой наркотических средств.

«Уничтожая незаконную рекламу наркотиков, мы помогаем жителям региона, в том числе подросткам и молодежи, не встать на опасный путь наркозависимости!» - подчеркнули добровольцы.