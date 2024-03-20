Доверенные лица Путина из Псковской области встретились с президентом

Руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева, выступившая доверенным лицом кандидата Владимира Путина на выборах президента России, приняла участие во встрече с главой государства в Москве 20 марта. Об этом сообщается в группе филиала фонда в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
Встреча Путина с доверенными лицами, поддержавшими его на выборах президента России, состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Доверенными лицами Путина на выборах в Псковской области также были и. о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов и сотрудник филиала «Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» в Псковской области Андрей Ключко, они тоже присутствовали на встрече.
В список доверенных лиц Путина были включены 544 человека. Это видные политические и общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, спортсмены. Среди них 18 руководителей филиалов фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» из разных регионов России, в том числе руководитель филиала фонда по Псковской области Надежда Васильева.
Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании и выразил слова благодарности избирателям, гражданам России, за оказанное доверие