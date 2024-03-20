Общество

Пункт почтовой связи открылся в псковском торговом центре «Гулливер»

В микрорайоне Завеличье города Пскова возобновил свою работу пункт почтовой связи с индексом 180013. Он находится в левом крыле торгового центра «Гулливер» на улице Коммунальной, 73. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

Фотографии: пресс-служба УФПС Псковской области АО «Почта России»

Пункт почтовой связи с индексом 180013 — это небольшое, но функциональное почтовое отделение, в котором доступны как почтовые, так и финансовые услуги. Здесь можно отправить почтовую корреспонденцию — письма, открытки, бандероли, а также приобрести почтовые конверты и марки.

В мини-отделении также можно оплатить коммунальные услуги, застраховать имущество, жизнь и здоровье, получить услуги Почта Банка. Помимо этого, в витринах представлена линейка брендовой продукции «Почтовая марка» и лотерейные билеты.

«Теперь жители близлежащих домов и кварталов смогут получить услуги почтовой связи в шаговой доступности. Кроме того, открытие почтового пункта поможет снизить нагрузку на другие отделения. Это, безусловно, улучшит качество и скорость обслуживания наших клиентов», — отметила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

Пункт почтовой связи 180013 работает со вторника по субботу с 10:00 до 18:30, с перерывом с 13:30 до 14:00. Воскресенье и понедельник — выходные дни.