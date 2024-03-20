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Договор о сотрудничестве заключили Псковский колледж искусств и Петрозаводская консерватория

Договор о сотрудничестве между Псковским областным колледжем искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова заключён 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Договор подписали директор Псковского областного колледжа искусств Зинаида Николаевна Иванова и ректор Петрозаводской государственной консерватории Алексей Александрович Кубышкин.

Целью сотрудничества двух образовательных учреждений является создание условий для взаимодействия в области совершенствования образовательного процесса.

В качестве основных направлений сотрудничества определена культурнопросветительская, концертная, педагогическая, методическая и научно-исследовательская деятельность. В частности: профессиональная ориентация студентов колледжа, повышение квалификации преподавателей, экспертиза образовательных программ, организация на базе колледжа и консерватории музыкальных конкурсов, фестивалей, консультаций, мастер-классов, семинаров, конференций.

Петрозаводская делегация презентовала псковскому колледжу ряд книг, нотных сборников, учебных и методических пособий, изданных консерваторией.

Подписание договора состоялось в день концертного выступления в БКЗ филармонии симфонического оркестра Петрозаводской консерватории под управлением Алексея Кубышкина в рамках 50-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

Отметим, что в числе педагогического состава колледжа искусств есть выпускники Петрозаводской консерватории разных лет. Продолжая традицию своих наставников, сегодняшние студенты, также успешно поступают в этот музыкальный ВУЗ, где успешно продолжают свою учёбу.