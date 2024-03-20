Общество

Алексей Исаков вступил в должность псковского гарнизонного судьи

Алексей Исаков вступил в должность судьи Псковского гарнизонного военного суда 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

На церемонии принесения присяги главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков поздравил Алексея Исакова с назначением на должность и вручил удостоверение судьи.

Председатель исполнительного комитета Регионального отделения ассоциации юристов России Дмитрий Гусаков присоединился к поздравлениям и пожелал успешного и качественного отправления правосудия для обеспечения прав и законных интересов военнослужащих Псковского гарнизона.