Во дворе дома №69 на проспекте Гагарина в Великих Луках началось благоустройство

Стартовали работы по благоустройству дворовой территории дома №69 по проспекту Гагарина в Великих Луках. Об этом сообщила депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»

Подрядная организация приступила к первому этапу: полностью демонтировано старое асфальтовое покрытие и сделана разработка траншеи для проведения необходимых подготовительных работ. После завершения всех технологических этапов будет выполнено основательное асфальтирование дворовой территории с устройством нового качественного покрытия.

«Понимаю, что проведение таких работ временно создает определенные неудобства для жителей. Однако это необходимый этап, который позволит привести двор в порядок и сделать его более комфортным и безопасным», - отметила Юлия Ярышкина.