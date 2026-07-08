 
Общество

Во дворе дома №69 на проспекте Гагарина в Великих Луках началось благоустройство

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Стартовали работы по благоустройству дворовой территории дома №69 по проспекту Гагарина в Великих Луках. Об этом сообщила депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»

Подрядная организация приступила к первому этапу: полностью демонтировано старое асфальтовое покрытие и сделана разработка траншеи для проведения необходимых подготовительных работ. После завершения всех технологических этапов будет выполнено основательное асфальтирование дворовой территории с устройством нового качественного покрытия.

«Понимаю, что проведение таких работ временно создает определенные неудобства для жителей. Однако это необходимый этап, который позволит привести двор в порядок и сделать его более комфортным и безопасным», - отметила Юлия Ярышкина.

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