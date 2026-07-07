Эксперт назвала главный критерий при выборе школьного портфеля

При выборе школьного рюкзака ключевым фактором является его масса, а не наличие «ортопедических» функций или жесткой спинки. Об этом сообщила травматолог-ортопед НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Генриха Турнера, кандидат медицинских наук Алена Димитриева.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Правильно, чтобы рюкзак вместе с принадлежностями весил не более 10-15% от веса тела ребенка, а пустой рюкзак — где-то 500 граммов. Чем меньше весит рюкзак, тем лучше. Это связано больше с болевым синдромом, потому что жалобы на боль в спине у школьников достаточно часто возникают. Жесткая спинка рюкзака — это вопрос удобства, чтобы школьные принадлежности не впивались в спину, а ношение на широких лямках — это больше рекомендация для первоклассников, потому что им будет просто комфортнее», — рассказала Алена Дмитриева.

Специалист подчеркнула, что утверждение о том, что ношение сумки на одном плече или рюкзака без жесткой спинки провоцирует сколиотическую деформацию, является мифом. Сколиоз представляет собой сложное многоплоскостное изменение позвоночника, истинные причины которого до сих пор не установлены. «Если брать с точки зрения сколиоза, то ношение рюкзака асимметрично никак на это не влияет. Это может привести к нарушению осанки, но это всегда лишь вопрос эстетики, а не патологии», — пояснила врач.

Алена Димитриева отметила, что пометка «ортопедический» на школьных товарах зачастую является маркетинговым ходом. С медицинской точки зрения, основная опасность тяжелых рюкзаков заключается не в риске деформации позвоночника, а в возникновении болевого синдрома.

Врач подчеркнула, что зачастую родители путают «сколиоз» и «нарушение осанки», которое есть практически у всех детей. Последнее часто является лишь субъективным восприятием асимметрии плеч или лопаток и не всегда свидетельствует о патологии. Для самодиагностики дома можно использовать тест Адамса: если при наклоне вперед у ребенка заметен «реберный горб» или мышечный валик, то это может указывать на наличие сколиоза и требует обращения к специалисту.

«Я за свою практику, может быть, видела два-три раза, когда ребенок идеально держал осанку. В основном это дети, которые активно занимаются спортом, но даже спортсмены очень часто могут сутулиться. Когда ребенок сутулится — это не всегда говорит об истинной патологии», — заключила Алена Дмитриева в беседе с ТАСС.