Количество кишечных инфекций в Псковской области снизилось за минувшую неделю

С 29 июня по 5 июля в Псковской области выявлено 972 случая ОРВИ, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 60,5%. В городе Пскове зарегистрировано 433 случая ОРВИ, или 44,5% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями ниже уровня среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 29 случаев.