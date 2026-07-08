204 медалиста выпустились из школ Пскова в 2026 году

204 медалиста выпустились из школ города Пскова в 2026 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
121 школьник получил медаль I степени (золотую) и 83 – II степени (серебряную).
«Полный список выпускников, которые вызывают нашу гордость, мы опубликовали на официальном сайте Администрации города Пскова», - добавили в администрации.
В числе образовательных учреждений:
- Школа №1 им. Л.М. Поземского
- Школа №2
- Школа №3
- Лицей «4»
- Школа №5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина
- Многопрофильный правовой лицей №8
- Школа №9 им. А.С. Пушкина
- Лицей экономики и основ предпринимательства №10
- Школа №12 имени Героя России А.Ю. Ширяева
- Школа №13
- Школа №16 им. Героя России А. Воробьёва
- Школа №17 им. Валерия и Анатолия Молотковых
- Школа №18
- ЕМЛ №20
- СЭЛ №21
- Школа №23
- Школа №24 имени Л.И. Малякова
- Гимназия с изучением основ православной культуры №28
- Гимназия №29
- ПИЛГ
- Погранично‑таможенно‑правовой лицей
- Псковский технический лицей
- Гуманитарный лицей
- Лицей «Развитие»
- ЦО «ППК»
- Школа №47