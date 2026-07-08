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204 медалиста выпустились из школ Пскова в 2026 году

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204 медалиста выпустились из школ города Пскова в 2026 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

121 школьник получил медаль I степени (золотую) и 83 – II степени (серебряную).

«Полный список выпускников, которые вызывают нашу гордость, мы опубликовали на официальном сайте Администрации города Пскова», - добавили в администрации.

В числе образовательных учреждений: 

  1. Школа №1 им. Л.М. Поземского
  2. Школа №2
  3. Школа №3
  4. Лицей «4»
  5. Школа №5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина
  6. Многопрофильный правовой лицей №8
  7. Школа №9 им. А.С. Пушкина
  8. Лицей экономики и основ предпринимательства №10
  9. Школа №12 имени Героя России А.Ю. Ширяева
  10. Школа №13
  11. Школа №16 им. Героя России А. Воробьёва
  12. Школа №17 им. Валерия и Анатолия Молотковых
  13. Школа №18
  14. ЕМЛ №20
  15. СЭЛ №21
  16. Школа №23
  17. Школа №24 имени Л.И. Малякова
  18. Гимназия с изучением основ православной культуры №28
  19. Гимназия №29
  20. ПИЛГ
  21. Погранично‑таможенно‑правовой лицей
  22. Псковский технический лицей
  23. Гуманитарный лицей
  24. Лицей «Развитие»
  25. ЦО «ППК»
  26. Школа №47
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