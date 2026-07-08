204 медалиста выпустились из школ Пскова в 2026 году

204 медалиста выпустились из школ города Пскова в 2026 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

121 школьник получил медаль I степени (золотую) и 83 – II степени (серебряную).

«Полный список выпускников, которые вызывают нашу гордость, мы опубликовали на официальном сайте Администрации города Пскова», - добавили в администрации.

В числе образовательных учреждений: