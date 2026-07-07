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Биотехнолог объяснила, что липкая поверхность мяса служит первым признаком порчи

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Липкая поверхность мяса появляется из-за бактерий, перерабатывающих мышечные белки, и служит первым признаком порчи, на который стоит обратить внимание при покупке, сообщила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Первое, на что стоит обратить внимание при покупке мяса, — это липкость поверхности. Липкая пленка возникает из-за того, что бактерии рода Pseudomonas и Micrococcus начинают перерабатывать белки мышечной ткани в полисахариды и органические кислоты», — сказала Мария Золотарева «Ленте.ру».

По словам эксперта, здоровое мясо выделяет небольшое количество влаги, которая быстро испаряется, оставляя поверхность слегка влажной, но не скользкой. У свежего мяса срезы переливаются от темно-вишневого к розовому, а при контакте с кислородом становятся ярко-красными, подчеркнула Мария Золотарева.

Если на разрезе появляются зеленоватые или сероватые оттенки без радужных переливов, это говорит о выделении сероводорода бактериями при порче — такое мясо есть нельзя, предупредила доцент. Она также добавила, что должен насторожить затхлый или «мышиный» запах, который возникает из-за окисления жиров.

Как отметила Золотарева, еще один признак испорченного мяса — рыхлая текстура: если после надавливания ямка не выравнивается, а волокна распадаются на нити, значит, разложение зашло слишком далеко. Также не стоит покупать мясо с желтым рыхлым жиром — это указывает не на возраст животного, а на неправильное хранение или проблемы с обменом веществ у скота, пояснила специалист. Она добавила, что употребление такого мяса может вызвать боль в животе и диарею.

«Употребляя такое мясо, человек дополнительно нагружает печень, которой необходимо нейтрализовать эти токсичные продукты перекисного окисления липидов. При регулярном употреблении такого мяса может появиться чувство тошноты, тяжесть в правом подреберье и головная боль. Употребление большого количества подобного испорченного мяса способно спровоцировать токсический гепатит», — заключила Мария Золотарева.
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