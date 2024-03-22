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Общество

Юрист назвал четыре налога, которые придется заплатить пенсионерам

24.03.2024 09:40|ПсковКомментариев: 0

Пенсионеры в России имеют налоговые льготы, однако им придется заплатить НДФЛ, налог на имущество, на землю и транспортный налог, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

НДФЛ обязателен к уплате, если вы получаете зарплату на работе, сдаете квартиру или продали ее раньше срока, а также имеете вклады, проценты по которым превысили 150 тысяч рублей в год.

Пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога, но лишь на один объект - квартиру, гараж, дачу. Если в одной из категорий у вас два и более объекта, за все, кроме одного по выбору, придется заплатить, пишет «Прайм».

Льготы по налогу на землю тоже есть, но лишь для шести соток. «Если участок больше, то платить нужно не за всю землю, а за часть, превышающую 600 квадратных метров», - предупреждает Виноградов.

И, наконец, льготы по транспортному налогу носят не федеральный, а местный характер. Пенсионеров они касаются лишь в некоторых регионах, да и там имеют ряд ограничений. Впрочем, можно воспользоваться подходящими льготами для других категорий, например, инвалидов и ветеранов труда, заключил Виноградов.

Теги: #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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