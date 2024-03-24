Общество

Псковские курсанты стали участниками мониторинга наркоситуации в регионе

Мониторинг наркоситуации в регионе по итогам 2023 года провел Псковский филиал университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Мониторинг наркоситуации региона образовательное учреждение проводило 11-й раз по поручению правительства Псковской области. Полученные данные традиционно войдут в основу ежегодного проекта доклада председателю Государственного антинаркотического комитета.

В рабочую группу по исследованию проблем наркомании и наркопреступности на территории Псковской области по итогам 2023 года вошли сотрудники и курсанты Псковского филиала университета ФСИН России. Во главе с начальником кафедры государственно-правовых дисциплин Романом Иваняковым в течение трех месяцев они проводили репрезентативный опрос общественного мнения. Всего было опрошено более двух тысяч респондентов из числа жителей региона – от школьников до рабочих на производстве в городах и районах Псковской области.

Полученные данные были обобщены, сделан анализ статистических сведений по установленным формам, и результаты этой работы представлены на заседание антинаркотической комиссии региона.

