Общество

Сильная магнитная буря накрыла Землю

Земля в настоящий момент погружена в облако космической плазмы, которая еще двое суток назад была частью солнечной атмосферы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Плазма была выброшена в направлении к Земле утром в субботу 23 марта в результате вспышки высшего балла X и движется сейчас к внешним границам солнечной системы. Размеры плазменного облака составляют около 60 миллионов километров. Скорость движения около 800 км/сек.

Наиболее плотное горячее ядро выброса прошло мимо планеты 24 марта около 22:00, вызвав в момент удара бурю уровня G4.

«Выброс имеет сложную внутреннюю структуру. В нём возможны отдельные области повышенной плотности, в связи с чем в течение суток ожидается крайне нестабильная геомагнитная ситуация. Давление на магнитное поле Земли может сильно варьироваться, что приведёт к дополнительному раскачиванию поля. В то же время, пик бури, судя по всему, пройден, и последующие колебания должны быть более низкого уровня. Основную нагрузку от солнечного удара, как обычно, приняли на себя атмосфера и магнитное поле планеты. Сообщается о серьезных перебоях в радиосвязи в связи с космическими событиями. Сообщений о сбоях в сетях электропередачи не поступало. С точки зрения влияния на космические аппараты, вспышка имела ограниченное радиационное воздействие. Основная энергия пришлась на кинетический удар, который менее опасен для аппаратов, в отличие от радиации, прямо воздействующей на электронику», - сообщили в лаборатории.

В настоящее время сохраняются максимальные риски новых активных событий на Солнце, включая вспышки высшего балла. Глобальная стабилизация космической погоды начнется не раньше четверга - пятницы текущей недели.