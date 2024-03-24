Общество

Большинство респондентов ПЛН винят в низких зарплатах местный бизнес

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей считают, что в Псковской области маленькие зарплаты, потому что местный бизнес не заинтересован платить своим сотрудникам больше. Это следует из опроса, в котором приняли участие 342 человека.

Псковская область заняла 83 место в России по уровню зарплат. По мнению большинства респондентов (46,49%), зарплаты невысокие из-за отсутствия заинтересованности платить больше со стороны местных работодателей. Второй по популярности ответ — зарплаты маленькие, потому что в регионе слабо развита экономика, так ответили 32,75%.

Одинаковое количество участников опроса, по 5,26%, считают, что все беды из-за низкой инвестиционной привлекательности региона, а также из-за недостаточного финансирования из федерального центра.

По 3,22% голосующих видят проблему в отсутствии крупных индустриальных центров и в низкой производительностьи труда в регионе.

2,05% принявших участие в опросе не считают, что в Псковской области маленькие зарплаты, а 1,75% проголосовавших предполагают, что маленькие зарплаты связаны с нехваткой средств в региональном бюджете.

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