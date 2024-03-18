Псковская область заняла 83 место в России по уровню зарплат. Соответствующий рейтинг подготовило РИА Новости.
Отрасль с наивысшей зарплатой в регионе по данным 2023 года - госслужба. Средняя зарплата в ведущей отрасли составила 49 тысяч рублей.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа заняли следующие позиции в общероссийском рейтинге:
Эксперты отмечают, что российский рынок труда в 2023 году продолжил меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. Основной проблемой для него стало исчерпание кадрового ресурса, что привело к обновлению исторических минимумов по безработице, сильной конкуренции работодателей и заметному росту зарплат.
В России объем задолженности по кредитам населения перед банками на 1 февраля 2024 года составляет 33 триллиона рублей, за последние 12 месяцев он вырос на 23,5%, или на 6,4 триллиона рублей. Для сравнения в 2019 году задолженность по кредитам физических лиц была менее 15 триллионов рублей.
При этом средняя номинальная заработная плата за последние 12 месяцев выросла меньше, чем задолженность, — на 15%. Таким образом, уровень закредитованности населения (отношение долга к заработанной плате), в текущем рейтинге немного вырос и составил 57% против 54% в рейтинге 2023 года.