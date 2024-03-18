Экономика

Псковская область заняла 83 место в России по уровню зарплат

Псковская область заняла 83 место в России по уровню зарплат. Соответствующий рейтинг подготовило РИА Новости.

Отрасль с наивысшей зарплатой в регионе по данным 2023 года - госслужба. Средняя зарплата в ведущей отрасли составила 49 тысяч рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа заняли следующие позиции в общероссийском рейтинге:

4 место - Мурманская область,

8 место - Ненецкий автономный округ,

9 место - Санкт-Петербург,

14 место - Республика Коми,

23 место - Республика Карелия.

37 место - Архангельская область,

38 место - Вологодская область,

43 место - Ленинградская область,

48 место - Калининградская область,

50 место - Новгородская область.

Эксперты отмечают, что российский рынок труда в 2023 году продолжил меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. Основной проблемой для него стало исчерпание кадрового ресурса, что привело к обновлению исторических минимумов по безработице, сильной конкуренции работодателей и заметному росту зарплат.

В России объем задолженности по кредитам населения перед банками на 1 февраля 2024 года составляет 33 триллиона рублей, за последние 12 месяцев он вырос на 23,5%, или на 6,4 триллиона рублей. Для сравнения в 2019 году задолженность по кредитам физических лиц была менее 15 триллионов рублей.

При этом средняя номинальная заработная плата за последние 12 месяцев выросла меньше, чем задолженность, — на 15%. Таким образом, уровень закредитованности населения (отношение долга к заработанной плате), в текущем рейтинге немного вырос и составил 57% против 54% в рейтинге 2023 года.