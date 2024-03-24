Общество

Весенняя смена «Школа педагогического успеха» стартовала в псковском центре «Вега»

10 учеников психолого-педагогических классов из Великих Лук, Опочецкого и Невельского районов приехали в региональный центр «Вега» на профильную смену «Школа педагогического успеха». Организатором смены выступил комитет по образованию Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

С 25 по 30 марта специалисты регионального центра «Вега» и Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) проведут для школьников мастер-классы, тренинги, интерактивы, где ребята освоят азы педагогики и психологии в формате образовательного интенсива.

«Я рад, что есть такие ребята, как вы: увлеченные вопросами психологии, педагогики и в будущем планирующие связать свою жизнь с педагогической профессией. Все знания, которые вы получите на смене, уверен, пригодятся вам в дальнейшем в жизни», – обратился с приветственным словом к участникам смены начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский.

Также с приветственными словами к участникам смены обратились директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская и проректор по учебно-методической работе ПОИПКРО Павел Гриневич.

«Хотелось бы получить получать знания в области психологии, научиться в какой-то степени работать с детьми, понять: наше это иди нет», – поделилась ожиданиями от смены ученица психолого-педагогического класса из психолого-педагогического класса Педагогического лицея города Великие Луки Ольга Калабухова.

Всего в Псковской области в 2023/2024 учебном году работают 10 психолого-педагогических классов. Еще не менее 14 классов запланировано к открытию в 2024/2025 учебном году.

Напомним, на прошлой неделе ученики психолого-педагогических классов Пскова и Островского района стали участниками просветительской акции «Прогулка со Знанием» от Российского общества «Знание». Экскурсию по зданию правительства Псковской области провел губернатор Михаил Ведерников.