Общество

«Соцтурпроф» принял участие в профсоюзной патриотической акции

Коллектив профсоюзного учреждения «Соцтурпроф», в которое входят гостиница «Ольгинская», кафе «Легенда» и бюро путешествий «Соцтурпроф», принял участие в патриотической акции «Профсоюзы России - Zа СВОих!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов

50 сотрудников подписали заявления, в которых указали, что их дневной заработок будет перечислен в специальный фонд для приобретения оборудования для защиты населения приграничных районов от атак Украины.

«Мы призываем всех не оставаться равнодушными и присоединиться к профсоюзной акции! Победа будет за нами!» – прокомментировал событие лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов.