Общество

Семь побед одержали псковские курсанты на международной неделе творчества

Псковские курсанты стали победителями и призерами научных мероприятий и конкурсов на Международной неделе творчества «Виват, курсанты!» в Рязани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В Неделе творчества, посвященной 145-летию образования уголовно-исполнительной системы России и 90-летию Академии ФСИН России, приняли участие представители образовательных организаций высшего образования ФСИН, МВД и Минобрнауки России, а также вузов зарубежья – Республик Беларусь, Казахстана, Узбекистана и Азербайджанской Республики.

Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России одержали семь побед и взяли призовые места.

Так, курсант Псковского филиала университета Анатолий Лебедев стал победителем в трех научных мероприятиях: в секции «Историко-правовые дисциплины» Международной научно-теоретической конференции адъюнктов, аспирантов, соискателей курсантов и студентов «Человек, преступление, наказание» и по итогам круглого стола «Особенности физической подготовки в образовательных организациях ФСИН России» (научный руководитель – старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Василий Тюриков). Анатолий Лебедев также показал лучший результат по итогам конкурса «Английский для профессиональных целей» (научный руководитель – доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Наталия Иванова).

Псковский курсант Ирина Милица заняла первое место в конкурсе «Обеспечение прав человека в сфере исполнения уголовных наказаний» (под эгидой уполномоченного по правам человека в Российской Федерации) (научный руководитель – начальник кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Оксана Макаркина). Ирина Милица стала также призером круглого стола «Актуальные проблемы организации деятельности органов и учреждений УИС» и конкурса презентаций «Моя будущая профессия».

Курсант Регина Иванова стала лучшей в конкурсе проектов по актуальным проблемам обеспечения прав ребенка «Дети имеют право» (под эгидой уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка) (научный руководитель – старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Марине Радченко).

Яна Царегородцева одержала победу в конкурсе на звание лучшего курсанта УИС в номинации «Отличник учебы» и заняла первое место в конкурсе презентаций «Моя малая Родина – земля Героя», а также представила один из лучших проектов электронного портфолио обучающегося образовательных организаций высшего образования ФСИН России (научный руководитель – начальник кафедры организации режима Андрей Щербаков).