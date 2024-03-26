Общество

Псковская область вошла в топ-20 российских регионов по активности населения в Telegram

Рекламная вертикаль МТС Ads проанализировала использование мессенджера Telegram в России в четвертом квартале 2023 года на базе обезличенной Big Data МТС, сообщает Telesputnik.ru. Доля псковичей, использующих Telegram ежедневно, составила 48% от всего населения региона.

Фото: МТС

Жители Псковского региона оказались одними из самых активных пользователей мессенджера в России, разделив 17 место рейтинга вместе с Владимирской и Кемеровской областями. Практически половина жителей области (48%) посещают Telegram ежедневно.

Ежемесячное же количество пользователей Telegram по всей России в конце четвертого квартала 2023 года превысило 85 млн человек. Это на 10% выше показателя соответствующего периода 2022 года. Telegram остается второй по популярности платформой в РФ после WhatsApp*, однако рост ежемесячного количества пользователей этого мессенджера год к году был ниже – 8%.

Больше 70% пользователей используют Telegram активно: в четвертом квартале 2023 года 63% абонентов заходили на платформу больше 25 раз в месяц. Еще 8% пользователей заходят в мессенджер от 15 до 25 раз в месяц. Больше всего пользователей заходит в Telegram c 12 до 14 часов по местному времени. Больше всего используют Telegram в Магаданской области (70%), Республике Саха (67%), Санкт-Петербурге (65%), Камчатском крае (61%), Москве (60%).

Стоит отметить, что с момента блокировки в марте 2022 года ежемесячное количество пользователей Instagram* снизилось на 35%. Тот же показатель Facebook* снизился на 77%**. Блокировка повлияла на переход пользователей в другие социальные сети, которые предлагают схожие возможности, в том числе, в Telegram – ежемесячное количество его пользователей с марта 2022 года выросло более, чем на 30%. Это связано с тем, что Telegram из обычного мессенджера стал универсальной платформой, которая дает возможность не только обмениваться сообщениями, но и создавать публичные каналы с возможностью комментирования, чаты и истории.

Исследование проведено на основе обезличенной Big Data МТС, сделана экстраполяция результатов анализа обезличенных агрегированных данных на все население России. В ходе исследования МТС Ads рассмотрела такие показатели как среднемесячный охват, частотность пользования, время входа в мессенджер и долю пользователей Telegram от всего населения регионов РФ за четвертый квартал 2023 года.

* - принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

** - Сравнивались показатели февраля 2022 года и декабря 2023 года, февраль 2022 года – последний полноценный месяц работы запрещенных на территории РФ социальных сетей Instagram* и Facebook*. Блокировка Facebook* произошла 4 марта 2022 года, блокировка Instagram* – 14 марта 2022 года.