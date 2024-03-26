Общество

Досрочный этап ЕГЭ-2024 будут контролировать почти 3,5 тысячи камер видеонаблюдения

Все аудитории для досрочной сдачи Единого государственного экзамена, который проходит с 22 марта по 22 апреля 2024 года, оборудованы системой видеонаблюдения. В каждом помещении установлено не менее двух IP-камер — всего по стране почти 3,5 тысячи устройств смонтировали специалисты «Ростелекома» в пунктах проведения экзаменов и аудиториях региональных центров обработки информации (РЦОИ), где проводится обработка экзаменационных материалов, а также работают эксперты предметных и апелляционных комиссий, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Ростелекоме».

Фото: «Ростелеком»

Система видеонаблюдения организована на базе защищенных каналов связи. Все цифровые камеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответы остаются в тайне. Видео в режиме реального времени транслируется на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ», доступ к которому имеют представители РЦОИ, органов исполнительной власти, подведомственных им организаций, наблюдатели.

«Охват аудиторий видеонаблюдением составил 100%, это гарантирует объективность и максимальную прозрачность процесса сдачи экзаменов. При организации видеонаблюдения, передачи и хранения видеозаписей “Ростелеком” задействует собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, географически распределенные по территории России, оснащенные новейшими системами защиты от хакерских атак», - рассказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Архив видеозаписей ЕГЭ-2024 будет храниться в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 апреля 2025 года. Для повышения надежности запись будет дополнительно осуществляться на локальную карту памяти, установленную в каждой камере.

В дни экзаменов специалисты провайдера будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от хакерских атак.

Государственные экзамены в 2024 году пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 22 апреля), основной (с 23 мая по 1 июля), дополнительный (с 4 по 23 сентября) — в каждом периоде предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.