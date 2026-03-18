Концерт в честь 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией прошёл в псковском ГКЦ

Праздничный концерт, посвящённый 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошёл в Городском культурном центре Пскова сегодня, 18 марта. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Городской культурный центр стал настоящим сердцем «Крымской весны» в Пскове», - отметил он.

На сцене выступили детские хореографические коллективы, а также прозвучали песни о любви к Родине.

«Когда видишь, как преобразился полуостров за эти годы, в который раз понимаешь, как много может изменить одно историческое решение. Крым вернулся в родную гавань и сегодня по праву стал символом возрождения. Это новые дороги, обновлённая инфраструктура и десятки других достижений. И всё это становится возможным, когда мы вместе», - подчеркнул Борис Елкин.