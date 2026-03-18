Почему поколение Альфа страдает от гиперопеки, ответил психолог

Восьмилетний Саша из 80-х просыпался, хватал бутерброд и пропадал во дворе дотемна — и это было нормой. Восьмилетний Тимофей в 2026 году начинает день с проверки умных часов: мама уже изучила качество его сна в приложении, а в мессенджер каждые 10 минут летят сообщения «Ты где? Скинь фото». Разница не в любви, а в уровне тревожности родителей, считает психолог, нейрофизиолог, преподаватель саногенного мышления Ирина Павлова.

Изображение создано с помощью ИИ

«Мы, миллениалы, выросли в хаосе 90-х, где нам недодали чувства базовой безопасности. Теперь мы отдаем детям это с лихвой, но интернет превратил заботу в тотальный контроль. Новости о маньяках и похищениях сыплются в ленту ежечасно, парализуя волю. Гаджеты стали "электронными поводками": умные часы следят за пульсом, геолокация фиксирует каждый шаг, приложения оценивают сон. Мы успокаиваем себя заботой, но ребенок чувствует: "Мне не доверяют"», — отметила Ирина Павлова.

По словам эксперта, дети поколения Альфа — первые в истории, чья жизнь с пеленок оцифрована, и у них просто нет опыта свободы.

Исследования 2025 года подтверждают: гиперопека рождает тревожность и установку «мир опасен, я сам не справлюсь», атрофируется навык принятия решений, сепарация откладывается. Кроме того, данные ВОЗ фиксируют рост тревожных расстройств среди подростков на 37% за 15 лет — прямая корреляция с цифровым контролем.

В психологии есть классический эксперимент: крысята, которых мать слишком тщательно опекала, вырастали трусливыми и неспособными исследовать новые территории. У них была выше активность центра страха. Те, кому давали свободу, развивали центр планирования. Детям нужна не только защита, но и свобода.

«Где грань? Вы контролируете, если проверяете чаще, чем нужно, не даете ошибаться, решаете за ребенка то, что он способен решить сам, не можете удержаться от звонка при задержке в пять минут. Вы заботитесь, если объяснили правила и доверяете, даете пространство для проб, умеете ждать и не паниковать без причины», - рассказала эксперт.

Психолог также отметила, что поколение Z, входящее в активный детородный возраст, выросло с телефонами, но именно они первыми заговорили о ментальном здоровье и личных границах. Их формула: «Я дам тебе геолокацию для спокойствия, но не буду дергать. Научу правилам — дальше сам. Я рядом, если что — пиши. Но живи свою жизнь». Это «осознанное присутствие»: доступность без навязчивости.

«Вы помните, во сколько лет вас впервые отпустили гулять одного? А во сколько отпустите своего? Почему, если мир объективно стал безопаснее, мы боимся сильнее? Что изменилось — мир или мы?» - задает вопрос специалист.

Психолог подчеркнула, что современным родителям нужна смелость отпускать. Не бросать, не игнорировать, а именно отпускать — с верой, что ребенок справится, поскольку навык жить свою жизнь не появляется в 18 лет по щелчку, пишет RuNews24.ru.