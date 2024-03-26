Псковский облсовпроф передал гуманитарную помощь бойцам ВДВ

Гуманитарную помощь, технику и инструменты бойцам 76-й воздушно-десантной дивизии ВДВ передал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с председателями отраслевых профсоюзов работников инновационных и малых предприятий, культуры, радиоэлектронной промышленности и лесных отраслей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.
Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов
Средства на приобретение были собраны на профсоюзном митинге-концерте.
«Бензопилы, генераторы, наборы инструментов и минеральная вода "Хиловская" буду востребованы нашими героическими бойцами в зоне СВО. Мы своих не бросаем! Продолжаем всеми силами помогать фронту, собираем средства, отправляем необходимое нашим бойцам. Все вместе выстоим и победим!» – сказал Игорь Иванов.