Общество

Александр Котов: Росгвардейцы демонстрируют высочайший профессионализм, мужество и патриотизм

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области с Днём войск национальной гвардии РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Росгвардия является одним из важнейших элементов системы безопасности государства. Войска правопорядка выполняют широкий спектр задач: участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охраняют важные государственные объекты, обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан», - отметил он.

Сегодня росгвардейцы выполняют служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции, демонстрируя высочайший профессионализм, мужество и патриотизм, продолжил Александр Котов. «В связи с возросшим уровнем задач преобразования происходят и в самом ведомстве: войска национальной гвардии, в том числе добровольческие формирования Росгвардии, оснащаются современными видами вооружения и боевой техники», - подчеркнул спикер регионального парламента.

«В профессиональный праздник желаю всем сотрудникам и военнослужащим псковского управления Росгвардии благополучия и успехов на службе Отечеству. Конечно, особые слова благодарности и поддержки – тем, кто находится на передовой. Ваша стойкость и верность воинскому долгу приближают Победу», - добавил Александр Котов.