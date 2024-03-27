Общество

Реестр муниципальных должностей меняют в Псковской области

Законопроект, вносящий изменения в Реестр должностей муниципальной службы в Псковской области, рассмотрели на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Документ расширяет перечень должностей муниципальной службы в Псковской области, при замещении которых допускается двойное наименование должности муниципальной службы.

Двойное наименование допускается в отношении должности «начальник управления в администрации города, муниципального округа, района», «председатель комитета в администрации города, муниципального округа, района», «начальник отдела в администрации города, муниципального округа, района», «начальник отдела в представительном органе муниципального образования (города, муниципального округа, района)» в случае, если лицо, замещающее одну из указанных должностей, является главным бухгалтером или его заместителем.

Также двойное наименование допускается в отношении должности «заместитель начальника управления, председателя комитета (органа местного самоуправления в городе, муниципальном округе, районе)», если лицо, замещающее указанную должность, руководит отделом в составе этого управления или комитета.

Двойное наименование должности допускается и в отношении должности «заместитель начальника управления, председателя комитета в администрации города, муниципального округа, района», если лицо, замещающее указанную должность, руководит отделом в составе этого управления или комитета.

Действие законопроекта предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2023 года.

«Потребовались изменения, такая необходимость появилась по обращению новообразованных муниципальных округов. В декабре, на момент принятия, такая проблема не озвучивалась, а после Нового года, когда в муниципальных округах началась работа в полной мере, они обратились к нам и попросили дополнить реестр такой возможностью», - пояснила представитель правительства Псковской области.

«Надо отдать должное, у нас нет замечаний к данному проекту», - резюмировал глава парламентского комитета по законодательству Алексей Севастьянов.

Комитет рекомендовал Собранию поддержать законопроект на сессии 28 марта.