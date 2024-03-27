А у нас в посёлке газ: жизнь псковской семьи «стала намного комфортнее»

В начале года в поселке Бежаницы запустили газопровод, который дал возможность почти 80 домовладениям подключиться к голубому топливу. К этому времени семья Шелеховых, воспользовавшись кредитом от Россельхозбанка, провела газопровод внутри участка к своему дома и в марте уже подключила газоснабжение.
Фото: пресс-служба Россельхозбанка
«Россельхозбанк предлагает удобную процентную ставку для сельских жителей, это выгодно. Мы взяли кредит год назад и за это время успели провести газовое оборудование от границ участка до дома, затем установили газовое оборудование внутри дома. Раньше у нас было печное отопление, а сейчас жизнь стала намного комфортнее, мы очень довольны», - поделилась мнением жительница поселка Бежаницы Псковской области Ольга Шелехова.
Целевой потребительский кредит можно оформить не только на газификацию частного дома на селе, но и на работы по проведению электричества, на приобретение и монтаж оборудования для водоснабжения (бурение скважин) и водоотведения, а также сделать ремонт как самого дома, так и внутренних помещений. Заемные средства банк предоставляет гражданам от 23 до 65 лет включительно, у которых есть постоянная регистрация в сельской местности.
При этом один заемщик может взять сразу два кредита на разные виды работ сроком от полугода до пяти лет. Максимальная сумма одного займа - 500 тысяч рублей. Таким образом, на две программы можно получить до 1 миллиона рублей. Работы можно проводить только по договорам подряда, заключенными с организациями или индивидуальными предпринимателями. Есть возможность досрочного погашения кредита без ограничений.
«Льготный кредит на благоустройство частных домовладений для жителей села разработан Министерством сельского хозяйства и Россельхозбанком в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Часть процентной ставки банку субсидирует государство, поэтому для клиентов она получается такой выгодной и удобной. РСХБ заинтересован в развитии и улучшении условий жизни на селе, чтобы жизнь там была комфортной и привлекательной, в том числе для квалифицированных молодых специалистов», - отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.
Подробнее об условиях потребительского кредита на благоустройство можно узнать на сайте Россельхозбанка (www.rshb.ru), а также в офисах в городе Пскове, улице Некрасова, 44А и улице Народная, 21; телефон (8112) 687-220.
Офисы Россельхозбанка также расположены в Псковской области по адресам:
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.
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