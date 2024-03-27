Общество

А у нас в посёлке газ: жизнь псковской семьи «стала намного комфортнее»

В начале года в поселке Бежаницы запустили газопровод, который дал возможность почти 80 домовладениям подключиться к голубому топливу. К этому времени семья Шелеховых, воспользовавшись кредитом от Россельхозбанка, провела газопровод внутри участка к своему дома и в марте уже подключила газоснабжение.

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

«Россельхозбанк предлагает удобную процентную ставку для сельских жителей, это выгодно. Мы взяли кредит год назад и за это время успели провести газовое оборудование от границ участка до дома, затем установили газовое оборудование внутри дома. Раньше у нас было печное отопление, а сейчас жизнь стала намного комфортнее, мы очень довольны», - поделилась мнением жительница поселка Бежаницы Псковской области Ольга Шелехова.

Целевой потребительский кредит можно оформить не только на газификацию частного дома на селе, но и на работы по проведению электричества, на приобретение и монтаж оборудования для водоснабжения (бурение скважин) и водоотведения, а также сделать ремонт как самого дома, так и внутренних помещений. Заемные средства банк предоставляет гражданам от 23 до 65 лет включительно, у которых есть постоянная регистрация в сельской местности.

При этом один заемщик может взять сразу два кредита на разные виды работ сроком от полугода до пяти лет. Максимальная сумма одного займа - 500 тысяч рублей. Таким образом, на две программы можно получить до 1 миллиона рублей. Работы можно проводить только по договорам подряда, заключенными с организациями или индивидуальными предпринимателями. Есть возможность досрочного погашения кредита без ограничений.

«Льготный кредит на благоустройство частных домовладений для жителей села разработан Министерством сельского хозяйства и Россельхозбанком в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Часть процентной ставки банку субсидирует государство, поэтому для клиентов она получается такой выгодной и удобной. РСХБ заинтересован в развитии и улучшении условий жизни на селе, чтобы жизнь там была комфортной и привлекательной, в том числе для квалифицированных молодых специалистов», - отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

Подробнее об условиях потребительского кредита на благоустройство можно узнать на сайте Россельхозбанка (www.rshb.ru), а также в офисах в городе Пскове, улице Некрасова, 44А и улице Народная, 21; телефон (8112) 687-220.

Офисы Россельхозбанка также расположены в Псковской области по адресам:

город Великие Луки, Октябрьский проспект, 29/45;

город Новосокольники, улица Тихмянова 9 (оф.1001);

поселок Бежаницы, улица Смольная, 6А;

город Дно, улица Космонавтов, 26;

город Печоры, улица Свободы, 34;

город Остров, улица 25 Октября, 34;

город Невель, улица Ломоносова, 5;

город Опочка, улица Красноармейская,11.

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