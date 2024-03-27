Общество

Отчет о работе региональной счетной палаты заслушал комитет Собрания по АПК

Отчет о работе Счетной палаты Псковской области за 2023 год заслушали члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов на заседании 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Как рассказала председатель региональной Счетной палаты Марина Хохлова, в 2023 году провели 137 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выявили 468 нарушений. Из них 82,7% составляют нарушения в ведении бухгалтерского учета, недостоверной бюджетной, бухгалтерской, финансовой отчетности. 7,9% составляют нарушения при осуществлении государственных и муниципальных закупок, 5,5% – нарушения при формировании исполнении бюджета, 2,3% – нецелевое использование бюджетных средств, 1,6% – неэффективное использование средств бюджета.

Депутат Олег Брячак поинтересовался, какой ущерб привлеченные к административной ответственности за данные нарушения нанесли бюджету.

Марина Хохлова в ответ пояснила, что Счетная палата Псковской области применяет понятие ущерба, однако заключение о том, что был нанесен ущерб, должны выдавать отдельные органы, поэтому Счетная палата ограничивается понятием «возможное причинение ущерба».

Депутат Андрей Михайлов обратил внимание, что было выявлено большое количество нарушений в сфере бухгалтерского учета, недостоверной бюджетной, бухгалтерской, финансовой отчетности. Он поинтересовался, какие это были нарушения и куда «ушел» столь большой объем средств.

Как пояснила Марина Хохлова, в основном нарушения фиксировались в муниципальных образованиях, в частности, это нарушения о непостановке на учет муниципальной собственности и земельных участков. Она подчеркнула, что для устранения всех выявленных нарушений применяются все возможные меры, и 56% от обшей суммы выявленных нарушений удалось устранить.