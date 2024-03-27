Общество

Полицейские призвали псковичей с пониманием относиться к проверкам сообщений о минировании

Псковские полицейские призвали с пониманием относиться к работе правоохранительных органов по проведению ими проверок всех сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В настоящее время на телефонные номера и адреса электронной почты поступает информация о минировании объектов социальной инфраструктуры», – рассказали в полиции. Все угрозы террористического характера исходят из-за рубежа и фактически не создают реальной угрозы жизни, здоровью граждан, а преследуют цель посеять в российском обществе панику.

«Вместе с тем, просим с пониманием относиться к работе правоохранительных органов области по проведению ими проверок всех таких сообщений, в том числе связанных с эвакуацией персонала и посетителей объектов, и временным нарушением установленного режима работы и функционирования отдельных объектов социальной инфраструктуры, торговых сетей и иных объектов», – добавили в полиции.

Псковичей призвали не терять бдительности, и при наличии соответствующей информации сообщать по телефону 112 – единому номеру вызова экстренных оперативных служб - или по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 8 (8112) 66-16-49.