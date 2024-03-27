Общество

Субботник прошел на объектах Псковского музея-заповедника

Субботник на объектах Псковского музея-заповедника состоялся сегодня, 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Сотрудники музея из разных служб и отделов объединили усилия для одной общей цели – подготовить музейные территории к встрече весны, сделать их чище и приятнее, чтобы главные достопримечательности города радовали глаз псковичей и гостей региона», - рассказали в пресс-службе.

«Десант чистоты и порядка высадился на территории Музейного квартала, Псковского кремля, Покровского угла и Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря», - отметили в пресс-службе. Музейщики расчистили прилегающие к объектам территории от остатков травы, листьев и мусора, скопившихся за осенне-зимний период.

«Теперь музейные лужайки сверкают чистотой, достойно обрамляя величественные стены главных памятников Пскова. Так что смело приходите прогуляться по ним и насладиться уже таким теплым весенним солнцем!» - добавили в учреждении.