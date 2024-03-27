Более 36 тысяч жителей Псковской области проголосовало за территории благоустройства по нацпроекту

Продолжается Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жилье и городская среда». Более 36 тысяч жителей региона уже отдали свои голоса за общественные пространства. Только в первые три дня проголосовало более 19 тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.
На ежегодное голосование в этом году в регионе вынесено 78 общественных территорий.
В настоящее время в Пскове с заметным отрывом лидируют пешеходная зона вблизи Чертова ручья на улицах Алексея Алехина и Загородной (более 1,5 тысячи голосов) и общественная территория на улицах Звездной и Юности (порядка 1,4 тысячи голосов). На третьем месте — общественная территория в Военном городке-3 (547 голосов).
В Великих Луках лидер голосования - пешеходная зона на проспекте Гагарина (более 1,5 тысячи голосов). На втором месте в рейтинге разместился городской пляж на улице Рабочей (более 1,1 тысячи голосов). Третий в списке — сквер на площади Калинина (порядка 1,1 тысячи голосов).
Принять участие в голосовании может любой житель субъекта РФ старше 14 лет. Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на сайте za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров.
В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.
В прошлом году более 40 территорий благоустроено в Псковской области в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За 5 лет в регионе благоустроено свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.
Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки), а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2030 года.