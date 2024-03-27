Общество

Более 36 тысяч жителей Псковской области проголосовало за территории благоустройства по нацпроекту

Продолжается Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жилье и городская среда». Более 36 тысяч жителей региона уже отдали свои голоса за общественные пространства. Только в первые три дня проголосовало более 19 тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

На ежегодное голосование в этом году в регионе вынесено 78 общественных территорий.

В настоящее время в Пскове с заметным отрывом лидируют пешеходная зона вблизи Чертова ручья на улицах Алексея Алехина и Загородной (более 1,5 тысячи голосов) и общественная территория на улицах Звездной и Юности (порядка 1,4 тысячи голосов). На третьем месте — общественная территория в Военном городке-3 (547 голосов).

В Великих Луках лидер голосования - пешеходная зона на проспекте Гагарина (более 1,5 тысячи голосов). На втором месте в рейтинге разместился городской пляж на улице Рабочей (более 1,1 тысячи голосов). Третий в списке — сквер на площади Калинина (порядка 1,1 тысячи голосов).

Принять участие в голосовании может любой житель субъекта РФ старше 14 лет. Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на сайте za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.

В прошлом году более 40 территорий благоустроено в Псковской области в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За 5 лет в регионе благоустроено свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки), а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2030 года.