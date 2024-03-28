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Общество

Псковский холдинг NPN отмечает 35-летие со дня основания

28.03.2024 12:00|ПсковКомментариев: 0

Холдинг NPN, основанный известным псковским промышленником, общественным деятелем Игорем Савицким, отмечает 35-летие сегодня, 28 марта.

 

Игорь Савицкий

Свою историю NPN ведет с 28 марта 1989 года. Именно тогда в областном центре появился инженерно-внедренческий кооператив: молодые энтузиасты активно занимались разработкой систем управления технологическими процессами для известных заводов Пскова. А после взялись и за ремонт станков с ЧПУ. Когда 90-х в стране впервые стали появляться компьютеры, кооператив освоил их сборку, начал разрабатывать собственное программное обеспечение.

Фирма быстро перешла на уровень солидной и многоотраслевой компании, удачно и новаторски осуществляющей собственные актуальные задачи по различным направлениям бизнеса, давно достигшей всероссийской и международной известности.

Сегодня холдинг NPN включает в себя ОАО «Псковский завод механических приводов (ПЗМП)», ООО «Завод "Пластпром"», частное охранное предприятие «Сова», ТК «ЦУМ», технопарк «Зубчатка» и другие проекты. В разное время в холдинг также входили торговая сеть «Орбита», ОАО КАБ «Псковбанк», таксопарк «НПН-Авто», завод по производству пенополистирола в Рязанской области.

Фото: www.pzmp.ru

Флагманом холдинга, безусловно, считается Псковский завод механических приводов. Уже более 30 лет ПЗМП является одним из крупных предприятий российского машиностроения.

Завод известен в среде отечественных промышленников как профессиональный производитель приводных агрегатов, а также мотор-редукторов профилей любой сложности.

С ПЗМП знакомы основные потребители продукции завода: редукторов, приводов, мотор-редукторов, мотор-барабанов для конвейерных линий и коробок передач для автогрейдеров. Благодаря использованию литья под давлением, корпусные детали изготавливаются из легких сплавов, что уменьшает массу агрегатов и увеличивает вариативность.

Активно себя показывает и входящий в холдинг NPN завод «Пластпром». Это предприятие имеет опыт производства пенополистирола с 1993 года. Становление предприятия проходило в непростые 90-е, когда ситуация в сфере производства области была крайне тяжелая. Начинать деятельность приходилось можно сказать «с нуля». Сейчас предприятие оснащено самым современным оборудованием, которое позволяет автоматически контролировать соблюдение всего технологического процесса, гарантируя высокое качество продукции.

Новое направлением для NPN – строительство и предоставление в аренду высококачественных офисных и производственных площадей. Идя этим путём, фирма пытается поддержать реальный бизнес, непосредственно связанный с производством. Успешным примером является открытый 10 лет назад офисно-производственный центр на улице Новаторов - технопарк «Зубчатка».

Из личного архива Игоря Савицкого

Отметим, что руководитель холдинга NPN Игорь Савицкий в разные годы одним из первых развивал целые направления. В частности, создал первую в Пскове торговую сеть «Орбита», стал инициатором создания первого цивилизованного таксопарка со счетчиками, со своими автомобилями, автобазой, диспетчерской службой и т.д. Первопроходцем стал холдинг и в деле создания техпарков. Интересен и опыт реставрации комплекса «ЦУМ». В рамках холдинга работал единственный банк с псковской юрисдикцией (ОАО КАБ «Псковбанк»), которому удалось просуществовать более 20 лет. Кстати, сейчас в городе нет ни одного банка, «прописанного» в Пскове, только филиалы и операционные офисы иногородних банков.

Следует напомнить, что многие идеи, которые воплощались в холдинге NPN, подхватывали местные предприниматели и создавали интересный конкурентный рынок в Пскове.

ООО «Гражданская пресса» искренне желает холдингу NPN дальнейшего процветания и развития, а его руководителю Игорю Савицкому и коллективу – крепкого здоровья и успехов в любом деле!

Пресс-портрет
Савицкий Игорь Николаевич Генеральный директор холдинга NPN
Источник: Псковская Лента Новостей
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