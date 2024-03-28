Псковский холдинг NPN отмечает 35-летие со дня основания

Холдинг NPN, основанный известным псковским промышленником, общественным деятелем Игорем Савицким, отмечает 35-летие сегодня, 28 марта.
Игорь Савицкий
Свою историю NPN ведет с 28 марта 1989 года. Именно тогда в областном центре появился инженерно-внедренческий кооператив: молодые энтузиасты активно занимались разработкой систем управления технологическими процессами для известных заводов Пскова. А после взялись и за ремонт станков с ЧПУ. Когда 90-х в стране впервые стали появляться компьютеры, кооператив освоил их сборку, начал разрабатывать собственное программное обеспечение.
Фирма быстро перешла на уровень солидной и многоотраслевой компании, удачно и новаторски осуществляющей собственные актуальные задачи по различным направлениям бизнеса, давно достигшей всероссийской и международной известности.
Фото: www.pzmp.ru
Флагманом холдинга, безусловно, считается Псковский завод механических приводов. Уже более 30 лет ПЗМП является одним из крупных предприятий российского машиностроения.
С ПЗМП знакомы основные потребители продукции завода: редукторов, приводов, мотор-редукторов, мотор-барабанов для конвейерных линий и коробок передач для автогрейдеров. Благодаря использованию литья под давлением, корпусные детали изготавливаются из легких сплавов, что уменьшает массу агрегатов и увеличивает вариативность.
Активно себя показывает и входящий в холдинг NPN завод «Пластпром». Это предприятие имеет опыт производства пенополистирола с 1993 года. Становление предприятия проходило в непростые 90-е, когда ситуация в сфере производства области была крайне тяжелая. Начинать деятельность приходилось можно сказать «с нуля». Сейчас предприятие оснащено самым современным оборудованием, которое позволяет автоматически контролировать соблюдение всего технологического процесса, гарантируя высокое качество продукции.
Новое направлением для NPN – строительство и предоставление в аренду высококачественных офисных и производственных площадей. Идя этим путём, фирма пытается поддержать реальный бизнес, непосредственно связанный с производством. Успешным примером является открытый 10 лет назад офисно-производственный центр на улице Новаторов - технопарк «Зубчатка».
Из личного архива Игоря Савицкого
Следует напомнить, что многие идеи, которые воплощались в холдинге NPN, подхватывали местные предприниматели и создавали интересный конкурентный рынок в Пскове.
ООО «Гражданская пресса» искренне желает холдингу NPN дальнейшего процветания и развития, а его руководителю Игорю Савицкому и коллективу – крепкого здоровья и успехов в любом деле!