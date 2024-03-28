Общество

Псковские работодатели стали ещё более лояльны к кандидатам без опыта

За год работодатели Псковской области изменили свои требования к потенциальным работникам и соискателям, а также часть параметров по условиям работы, сообщает hh.ru.

Аналитика рынка труда Псковской области показывает, что бизнес продолжает менять как требования, так и условия работы для кандидатов.

Так, наиболее сильно в начале этого года по сравнению с первым кварталом 2023 года местные компании изменили требования по опыту работы. Например, в начале этого года в каждом втором предложении о работе в Псковской области от кандидата требовался опыт в профессии от 1 года до 3 лет. Это требование, которое встречается чаще всего сейчас. По сравнению с прошлым годом местный бизнес увеличил долю таких вакансий. Также работодатели стали ещё более лояльными к кандидатам без опыта. Число вакансий для соискателей ни дня не работавших по профессии в целом по рынку труда Псковской области выросло сразу на 76%.

Требования по наличию образования тоже меняются. Компании стали на 12% чаще искать специалистов с высшим образованием, а также теперь работодателям на 65% больше требуется работников со средним специальным образованием.

Серьезные изменения, которые переживает псковский рынок труда последние года, влияют и на отношение работодателей к графику работы. Так, если раньше в приоритете у компаний была работа на полный день с 9:00 до 18:00, то сейчас картина сильно изменилась. Так, работодатели стали уменьшать число предложений о работе с таким графиком, но в три раза увеличили число вакансий с гибким графиком, когда работник может сам устанавливать время начала и конца рабочего дня и, например, работать с 10:00 до 19:00 или с 8:00 до 17:00. Также на 69% выросло количество вакансий со сменным графиком. Компании все чаще предлагают работу по сменам в формате «сутки через двое». Удаленка остаётся востребованной у бизнеса: +92% новых рабочих мест с возможностью работать из любой точки мира появилось в Псковской области с начала 2024 года.

Местные компании все больше выбирают стратегию плавного погружения потенциальных работников в команды, а потому все больше приглашают пройти стажировки – число таких вакансий в Псковской области увеличилось в 2,5 раза. Частичная занятость тоже становится популярной (+154% рабочих мест), кроме того, компании на 152% нарастили объём вакансий с оформлением по договорам ГПХ.

Частичная, вечерняя занятость или работа по выходным становятся новой нормой, когда человек может не иметь одной постоянной работы, а скорее несколько вариантов подработки. А компании все чаще собирают коллективы из подработчиков. Например, в Псковской области в 2,5 раза стало больше вакансий с работой по вечерам, а также в 3 раза выросла потребность в тех, кто готов работать от 4 часов в день.

Между тем уровень зарплаты также зависит от того, соответствует ли кандидат запросам бизнеса и готов ли он согласится трудится на тех или иных условиях. Так, житель СЗФО и в том числе Псковской области, который будет искать работу по вахте, сможет сейчас заработать в среднем порядка 140 тыс. рублей, что на 31 тыс. больше, чем в весной 2023 года, а также на целых 80 тыс. больше, чем средняя зарплата удаленщика.

Условие Уровень средней зарплаты в 2024 году Динамика за год Удаленка 58 200 ₽ 16 900 ₽ Сменный график 57 600 ₽ 10 700 ₽ Вахта 139 600 ₽ 31 100 ₽

В свою очередь зарплата специалистам без опыта на данный момент в регионах СЗФО и в том числе в Псковской области достигла 54 тыс. рублей, что на 11,2 тыс. больше, чем в прошлом году. Между тем самый яркий прирост по доходу виден в вакансиях для опытных кандидатов (+18 тыс. до 98 тыс. рублей).