Общество

Псковские пограничники пресекли попытку контрабанды табачной продукции стоимостью полмиллиона рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку контрабанды партии табачной продукции стоимостью полмиллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж», куда прибыл грузовой состав, направлявшийся из России в Латвию. При осмотре поезда в вагоне типа «Хоппер» с грузом семян льна пограничники выявили оборудованный тайник.

В результате досмотра вагона в обшивке бункерного пространства, над колесной парой, выявили табачные изделия. В общей сложности из тайника извлекли 5000 пачек сигарет иностранного производства. Предварительная сумма оценки контрабандного товара составила 500 000 рублей.

Табачные изделия изъяли для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.