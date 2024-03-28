Общество

Псковский облздрав систематически предоставляет в Минздрав недостоверные сведения

Комитет по здравоохранению Псковской области систематически предоставляет в Минздрав РФ недостоверную информацию, следует из отчёта Счётной палаты Псковской области, которые депутаты Псковского областного Собрания приняли на очередной сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В вашем отчете говорится, что комитет по здравоохранению Псковской области систематически предоставляет в министерство недостоверную информацию, о чем речь?» - спросил на сессии депутат Виктор Антонов.

«В отдельных случаях искаженные данные по результативности», - ответила председатель региональной Счетной палаты Марина Хохлова.

Депутат спросил, с какой целью это делается. В ответ Марина Хохлова пояснила, что это просто ошибки.

«Они с ошибками собирают информацию с бюджетных учреждений и формируют ее», - сказала Марина Хохлова.