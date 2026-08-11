 
Общество

В школах РФ вводится единая линейка учебников по обществознанию

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С 1 сентября российские школьники начнут изучать обществознание по обновленной образовательной программе. Предмет будет преподаваться в 9-11-х классах. 

Единые государственные учебники для девятых и десятых классов уже подготовлены и поступят в школы с начала учебного года. Одиннадцатиклассники перейдут на новые учебники с 1 сентября 2027 года.

«Изучение обществознания в школе – одна из фундаментальных задач отечественной системы образования. За последние три года мы кардинально пересмотрели предмет: обновили предметные результаты, переработали программы, подготовили единые линейки учебников, ввели поурочное планирование. Обществознание будет посвящено реальному устройству нашего общества, нашего государства, культурной политике, экономике. Этот предмет учит школьников разбираться в социальных процессах, понимать законы и принимать обдуманные решения в повседневной жизни. Он помогает формировать гражданскую ответственность и любовь к Родине», – подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Как отметили в Минпросвещения, единая государственная линейка учебников обеспечит единые подходы к изучению обществознания в каждом регионе. Издания имеют прикладной характер и знакомят школьников с основами устройства российского государства, экономики, права и культуры, пишет Vologda-poisk.ru.

В создании учебников участвовали специалисты в области права, экономики, социологии и истории. Авторский коллектив возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а главным редактором линейки стал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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