В школах РФ вводится единая линейка учебников по обществознанию

С 1 сентября российские школьники начнут изучать обществознание по обновленной образовательной программе. Предмет будет преподаваться в 9-11-х классах.
Единые государственные учебники для девятых и десятых классов уже подготовлены и поступят в школы с начала учебного года. Одиннадцатиклассники перейдут на новые учебники с 1 сентября 2027 года.
Как отметили в Минпросвещения, единая государственная линейка учебников обеспечит единые подходы к изучению обществознания в каждом регионе. Издания имеют прикладной характер и знакомят школьников с основами устройства российского государства, экономики, права и культуры, пишет Vologda-poisk.ru.
В создании учебников участвовали специалисты в области права, экономики, социологии и истории. Авторский коллектив возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а главным редактором линейки стал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.