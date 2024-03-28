Общество

Почему студенты дневных отделений в Пскове учатся допоздна, поинтересовался Юрий Сорокин

Расписание занятий студентов в Пскове составлено так, что зачастую студенты дневных отделений учатся до позднего вечера. В чем причина такой организации занятий, поинтересовался вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на очередной 31-й сессии областного Собрания 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Студенты дневных отделений занимаются до 20.00 и по итогу не могут ходить вечером на спортивные, музыкальные и другие занятия. Почему так составляются расписание?» - обратился Юрий Сорокин к врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрею Ермакову.

Глава областного комитета по образованию ответил, что будет подготовлен соответствующий запрос в опорный вуз – Псковский государственный университет, а также уточняющие запросы.

«Тут надо предметно разбираться. Если на каком-то уровне расписание составляется с нарушениями, будем применять меры. Вопрос проработаем», - заверил Андрей Ермаков.