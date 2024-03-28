Общество

Музеи-усадьбы Псковской области попали в новый путеводитель

Конференция «Продвижение туристского потенциала юга Псковской области» прошла в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Заведующие филиалами Псковского музея-заповедника Светлана Белюкова и Лидия Николаева на конференции рассказали об опыте работы и раскрыли потенциал музеев-усадеб Софьи Ковалевской (деревня Полибино) и Модеста Мусоргского (деревня Наумово).

Информация об усадьбах вошла в путеводитель. Каждый филиал получил по 20 экземпляров издания.

«Спрашивайте путеводитель в усадьбах», - добавили в музее.

Мероприятие организовано отделом по туризму комитета культуры администрации города Великие Луки. В нем также приняли участие педагоги Великих Лук, Великолукского и Куньинского районов, Локнянского муниципального округа.