Общество

Совет муниципальных образований Псковской области подвел итоги работы за 2023 год

Итоги работы за прошлый год подвели на собрании членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», которое прошло в актовом зале Родинского дома культуры в четверг, 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

К участникам заседания — главам муниципальных образований и сельских поселений — обратилась заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. «Ваша серьезная и усиленная команда выходит на новый профессиональный уровень. Ассоциация третий год подряд реализует программу повышения квалификации специалистов органов местного самоуправления. За это время прошли обучение и повысили квалификацию более 1 тыс сотрудников — это каждый третий в муниципальных администрациях. Мы видим эффект, несмотря на дефицит кадров. Муниципалитеты региона активно повышают свой профильный уровень, быстрее реагируют на сигналы, а эффективность реализации национальных проектов растет», — сказала вице-губернатор.

Нинель Салагаева напомнила, что по поручению губернатора Михаила Ведерникова разрабатывается программа «Земский муниципальный служащий». В ней отразят меры поддержки студентов-целевиков, кто будет работать в органах местного самоуправления, региональные стипендии, оплату проезда к месту практики, единовременные выплаты молодым специалистам. Вице-губернатор также подчеркнула, что совет муниципальных образований Псковской области является важным инструментом, который позволит сильной командой поддерживать порядок и развивать населенные пункты.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов отметил грамотное взаимодействие Ассоциации с региональным парламентом: «Областное Собрание представлено всеми районами и округами, поэтому мы знаем и чувствуем проблемы, принимаем решения в четком взаимодействии с вами. Желаю нам хорошей работы в дальнейшем».

Отчет о деятельности правления представила председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская. «Работа Ассоциации строится в соответствии с требованиями времени и является эффективным инструментом взаимодействия с органами государственной власти в сфере развития местного самоуправления. В прошлом году был реализован комплекс мероприятий, направленный на поддержку местного самоуправления», — сказала она и поблагодарила губернатора и областное Собрание депутатов за помощь и совместную работу.

В частности, за счет поддержки из регионального бюджета в прошлом году почти 250 муниципальных служащих окончили курсы повышения квалификации по самым востребованным направлениям, а 400 специалистов получили новые знания в рамках проведения форумов. За счет средств субсидии проведено социологическое исследование по оценке населением эффективности деятельности местного самоуправления муниципальных образований. В нем приняли участие более 3 тысяч респондентов, проживающих на территории региона.

Особое внимание Ассоциация уделяла развитию системы территориального общественного самоуправления. В прошлом году был разработан проект Стратегии развития ТОС в Псковской области. Ежеквартально обновляется Реестр ТОС Псковской области. Кроме того, Ассоциация впервые провела региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» и подала 11 заявок на федеральный этап конкурса, включая заявку от Ассоциации и региона. Восемь заявок вышли в финал конкурса, а Псковская область признана лучшим субъектом Российской Федерации по работе с институтами общественного самоуправления.

«В прошлом году 8 районов преобразовались в муниципальные округа. В этом процессе Ассоциация не осталась в стороне: плодотворно работали по созданию структуры муниципального округа, формированию фонда оплаты труда. Надеюсь, что наш опыт пилотных районов будет востребован и другими муниципалитетами», — заключила она.

По итогам заседания его участники приняли отчет и признали работу Ассоциации удовлетворительной.