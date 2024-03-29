Общество

Уровень бытовой преступности в Пскове упал на 15%

Количество зарегистрированных преступлений возросло в Пскове, при этом уровень бытовой преступности снизился. Об этом сообщил начальник управления МВД России по городу Пскову Сергей Сурин, выступая с отчетом о результатах деятельности городской полиции по итогам 2023 года на сессии Псковской городской Думы 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергей Сурин отметил, что количество зарегистрированных преступлений возросло на 2,1% (65 преступлений), общее количество составило 3 224 преступления.

«Следует отметить, что возрастание количества преступлений связано с ростом IT-преступлений. Ущерб может составить миллионы рублей за один эпизод», - отметил он.

Доля IT-преступлений при этом составила 43,2%. Подавляющее большинство криминальных деяний, совершенных с использованием IT-технологий, носило имущественный характер (73,5%). Их основная масса приходилась на кражи и мошенничества.

Процент раскрываемости преступлений остался на уровне прошлого года, разыскали 186 преступников и 79 без вести пропавших граждан. Обеспечили общественный порядок при проведении более 780 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 470 тысяч человек. Правонарушений и преступлений допущено не было.

Достигнута 100-процентная раскрываемость убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, изнасилований, квалифицированных грабежей и разбоев. Значительно уменьшилось число несовершеннолетних преступников.

Более эффективно стали использоваться возможности системы видеонаблюдения «Безопасный город», с их помощью раскрыли 31 преступление, выявили 1125 административных правонарушений. Уровень бытовой преступности уменьшился на 15%.